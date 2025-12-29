Reprise de l'entraînement de l’OL : tous les regards braqués sur Endrick

Endrick rejoint officiellement l’OL pour les prochains mois. L’attaquant brésilien de 19 ans, prêté par le Real Madrid, est arrivé vendredi soir à Lyon et est attendu dès ce lundi à Décines pour participer à la reprise des entraînements après la pause de Noël.

Si son aventure lyonnaise ne fait que commencer, Endrick est déjà sous le feu des projecteurs, tant le potentiel du joueur est grand. La publication annonçant son arrivée sur les réseaux officiels du club a explosé tous les compteurs, enregistrant plus de 17 millions de vues.

L’engouement autour de l'ex-prodige de Palmeiras est déjà énorme, en attendant sa première apparition, que les supporters vont devoir encore attendre.

En effet, il ne pourra pas jouer face à Monaco le 3 janvier en raison des délais administratifs pour la validation de son contrat. Son premier match sous le maillot de l'OL pourrait donc avoir lieu le 11 janvier en 16e de finale de la Coupe de France contre Lille. Une belle occasion pour briller lors d’un match à élimination directe, qui va être donc énormément attendue comme en témoigne l’atmosphère qui règne autour de son arrivée.