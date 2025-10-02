L'actu de l'OL

OL-Salzbourg : les Lyonnais veulent confirmer leur dynamique en Ligue Europa

OL-Salzbourg : les Lyonnais veulent confirmer leur dynamique en Ligue Europa
OL-Salzbourg : les Lyonnais veulent confirmer leur dynamique - OL DR

Après sa victoire à Utrecht la semaine dernière, l’OL aborde déjà la deuxième journée de Ligue Europa ce jeudi face à Salzbourg à 21h. 

Les joueurs de Paulo Fonseca accueillent les Autrichiens avec l'objectif de confirmer leur bonne forme de début de saison. Mais l'entraineur portugais s'attend à une forte opposition : “Je pense que c’est une des équipes les plus fortes que nous ayons affrontées. J’ai regardé leur dernier match contre Porto : ils ont fait un grand match et auraient mérité un autre résultat. C’est une équipe solide, avec beaucoup d’expérience dans la compétition”, a déclaré Paulo Fonseca.

Si le club d’Autriche n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matchs, le coach reste vigilant : “Ils jouent très verticalement, avec des joueurs très rapides devant. C’est une équipe de contre-pressing, très réactive. Ça sera vraiment un match très difficile contre Salzbourg”.

Tanner Tessmann a également partagé cet avis en appuyant sur les cleansheets réalisées par l’équipe depuis le début de la saison : “Je pense que c’est le challenge à chaque match : ne pas prendre de but, c’est comme ça qu’on gagne des matchs. C’est une chose sur laquelle on a bien progressé. Ce n’est pas vraiment un challenge, c’est le travail normal. On veut bien défendre ensemble et on sait qu’ensuite il y aura des opportunités en attaque”.

L'objectif sera forcément de prendre le plus de points à domicile, alors qu'une qualification directe pour les phases finales de la compétition reste l'objectif principal de l'équipe. Il faudra ensuite se tourner vers Toulouse avant la trêve internationale.

Tags :

OL-Salzbourg

Paulo Fonseca

Tanner Tessmann

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.