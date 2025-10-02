Equipe de France : encore une liste sans Corentin Tolisso, Didier Deschamps pense à "l'avenir un peu plus lointain"

Sans grande surprise, aucun joueur de l’OL n’a été convoqué pour ce nouveau rassemblement à Clairefontaine. Si Corentin Tolisso postule toujours et alors que le milieu de terrain était en chantier, son nom n’a pas été prononcé par le sélectionneur.

"Il fait partie évidemment des pré-selectionnés.Il fait de très bonnes choses à Lyon après avoir enchainé des années compliquées après les blessures, même si il évolue dans un registre un peu différent à Lyon, déjà la saison dernière et même cette saison. Il a fait partie de la génération victorieuse aussi, je n’oublie pas mais je vois ça plus dans un avenir je l’espère un peu plus lointain… A partir du moment où je fais certains choix sur des jeunes qui ont moins d’expérience et qui ont besoin de temps de jeu, je préfère prendre cette option-là. Mais à partir du moment il fait partie de la pré liste, je peux être amené à l’appeler et à le sélectionner de nouveau", a expliqué Didier Deschamps.

Petite nouveauté en revanche, la présence de Jean-Philippe Mateta, l’ancien attaquant de l’OL, vice-champion olympique, qui évolue désormais à Crystal Palace.

Parmi les anciens Lyonnais, on retrouve également Malo Gusto et Bradley Barcola. De retour de blessure, Rayan Cherki n’a pas été jugé apte.

L'équipe de France poursuivra sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026 en affrontant l'Azerbaïdjan au Parc des Princes, vendredi prochain puis face à l'Islande, le lundi 13 octobre, à Reykjavik.