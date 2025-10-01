"Clown ou escroc" : les supporters de Botafogo excédés à leur tour par John Textor (ex-OL)

Encensé la saison dernière pour avoir remporté la Copa Libertadores avec Botafogo, John Textor, qui a largement fait dégoupiller les supporters lyonnais, s’est désormais mis à dos les supporters brésiliens.

Après Lyon et Molenbeek, c’est au tour des supporters de Botafogo ont manifesté mardi soir aux abords du stade Nilton Santos pour dénoncer la gestion du club de l’homme d’affaires américain, qui a quitté la présidence de l'OL il y a quelques mois.

Une banderole "Clown ou escroc" a notamment été déployée.