"Clown ou escroc" : les supporters de Botafogo excédés à leur tour par John Textor (ex-OL)

Encensé la saison dernière pour avoir remporté la Copa Libertadores avec Botafogo, John Textor, qui a largement fait dégoupiller les supporters lyonnais, s’est désormais mis à dos les supporters brésiliens.
Après Lyon et Molenbeek, c’est au tour des supporters de Botafogo ont manifesté mardi soir aux abords du stade Nilton Santos pour dénoncer la gestion du club de l’homme d’affaires américain, qui a quitté la présidence de l'OL il y a quelques mois.
Une banderole "Clown ou escroc" a notamment été déployée.
PROTESTOS NO NILTON SANTOS! Na noite desta terça-feira (30), torcedores do Botafogo protestaram na porta do Estádio Nilton Santos. Durante a conversa com a diretoria, ficou definido que o planejamento para 2026 já começou sob a gestão de John Textor.— Rádio Craque Neto (@radiocraqueneto) October 1, 2025
O trabalho do técnico Davide… pic.twitter.com/q0iTv89TEH
Le second choix lui irait bien,mais un clown évolue dans un cirque,et quel cirque il a mené à lyon....achille textor?pourquoi pas,en attendant il doit être "vert"Signaler Répondre
de comment se comporte le club depuis son départ sans lui....rien de tel pour motiver les troupes que de bien préparer son texte,or le sien était nul.
un bon "coup de botte au fagot!"Signaler Répondre