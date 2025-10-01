Anciens de l'OL

"Clown ou escroc" : les supporters de Botafogo excédés à leur tour par John Textor (ex-OL)

"Clown ou escroc" : les supporters de Botafogo excédés à leur tour par John Textor (ex-OL)
Clown ou escroc : les supporters de Botafogo excédés à leur tour par John Textor - Lyon Foot

John Textor n’est plus en odeur de sainteté au Brésil.

Encensé la saison dernière pour avoir remporté la Copa Libertadores avec Botafogo, John Textor, qui a largement fait dégoupiller les supporters lyonnais, s’est désormais mis à dos les supporters brésiliens.

Après Lyon et Molenbeek, c’est au tour des supporters de Botafogo ont manifesté mardi soir aux abords du stade Nilton Santos pour dénoncer la gestion du club de l’homme d’affaires américain, qui a quitté la présidence de l'OL il y a quelques mois. 

Une banderole "Clown ou escroc" a notamment été déployée. 

Tags :

John Textor

OL

Botafogo

manifestation

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
DMPP le 01/10/2025 à 15:57

Le second choix lui irait bien,mais un clown évolue dans un cirque,et quel cirque il a mené à lyon....achille textor?pourquoi pas,en attendant il doit être "vert"
de comment se comporte le club depuis son départ sans lui....rien de tel pour motiver les troupes que de bien préparer son texte,or le sien était nul.

Signaler Répondre
avatar
zont qu à faire comme à lyon le 01/10/2025 à 15:38

un bon "coup de botte au fagot!"

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.