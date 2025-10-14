Autour du club

L'OL reçoit le label Or de la LFP pour son offre de restauration - Lyon Foot

Regarder un match de foot et bien manger ne doit pas être incompatible pour la LFP.

La Ligue a décerné lundi, pour la troisième année consécutive, ses labels de restauration. 

L'OL a été distingué lors de cette cérémonie. Le club a reçu le label Or de la restauration pour l'offre proposée les jours de match au Groupama Stadium, tout comme le PSG et Lille. 

L'objectif de ce label est de récompenser les clubs qui font de leur offre de restauration un véritable enjeu. Parmi les critères qui font la différence aux yeux de la LFP, on retrouve notamment l'hygiène et la fraîcheur des produits ainsi que leur provenance.

Ce sont en tout 21 clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui ont été récompensés. Seuls l'OL, le PSG et Lille ont reçu le label Or. L'OM, Saint-Étienne ou encore Nantes ont reçu le label Argent, tandis que  Lorient, Annecy ou Grenoble ont obtenu le label Bronze.

