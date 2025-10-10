OL Lyonnes perd Liana Jospeh, victime d’une rupture du ligament croisé

OL Lyonnes

La mauvaise nouvelle est tombée ce vendredi après-midi.

OL Lyonnes a confirmé la blessure au genou de Liana Joseph. "Les examens médicaux ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur", a indiqué le club. 

La jeune attaquante était sortie sur blessure, cinq minutes après être entrée en jeu à Meadow Park, lors du match Arsenal-OL Lyonnes en Ligue des Champions.

L’internationale U20, qui avait marqué un triplé face à Lens vendredi dernier en championnat, restera éloignée des terrains pendant plusieurs mois. 
OL Lyonnes "souhaite lui apporter tout son soutien et l’accompagnera tout au long de sa période d’indisponibilité".

