OL Lyonnes perd Liana Jospeh, victime d’une rupture du ligament croisé

OL Lyonnes a confirmé la blessure au genou de Liana Joseph. "Les examens médicaux ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur", a indiqué le club.

La jeune attaquante était sortie sur blessure, cinq minutes après être entrée en jeu à Meadow Park, lors du match Arsenal-OL Lyonnes en Ligue des Champions.

L’internationale U20, qui avait marqué un triplé face à Lens vendredi dernier en championnat, restera éloignée des terrains pendant plusieurs mois.

OL Lyonnes "souhaite lui apporter tout son soutien et l’accompagnera tout au long de sa période d’indisponibilité".