ASSE-OL : procès reporté pour les supporters qui avaient jeté des pièces sur l’arbitre de touche

Le tribunal judiciaire de St Etienne a décidé de reporter l’audience au 4 novembre prochain pour ces incidents qui avaient provoqué l’interruption du match entre l’ASSE et l’OL le 20 avril dernier.

Ce renvoi est motivé en raison d’un programme chargé des audiences en ce lundi.

D’ici au 4 novembre, les deux supporters de 28 ans restent sous contrôle judiciaire. Pour rappel, ils n’ont pas le droit de se trouver aux abords du stade Geoffroy-Guichard ni d'assister aux matchs de l'AS Saint-Étienne, à domicile comme à l'extérieur.