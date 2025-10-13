Autour du club

ASSE-OL : procès reporté pour les supporters qui avaient jeté des pièces sur l’arbitre de touche

ASSE-OL : le supporter qui avait jeté une pièce sur l’arbitre lors du derby jugé ce lundi - DR DAZN

Prévu ce lundi, le procès de deux supporters de l'AS Saint-Étienne, soupçonnés d'avoir jeté des pièces de monnaie sur l'arbitre de touche pendant le derby, a été reporté.

Le tribunal judiciaire de St Etienne a décidé de reporter l’audience au 4 novembre prochain pour ces incidents qui avaient provoqué l’interruption du match entre l’ASSE et l’OL le 20 avril dernier.

Ce renvoi est motivé en raison d’un programme chargé des audiences en ce lundi. 

D’ici au 4 novembre, les deux supporters de 28 ans restent sous contrôle judiciaire. Pour rappel, ils n’ont pas le droit de se trouver aux abords du stade Geoffroy-Guichard ni d'assister aux matchs de l'AS Saint-Étienne, à domicile comme à l'extérieur. 

DMPP le 13/10/2025 à 13:46

Il aura la monnaie de sa pièce,sonnante et trébuchante....la sottise plus forte que la bêtise,et ce n'est pas à cambrai.

