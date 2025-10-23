800 supporters du FC Bâle ont déambulé dans le centre-ville de Lyon avant le match de Ligue Europa

Selon la Préfecture du Rhône, 800 supporters du FC Bâle ont déambulé dans les rues de Lyon ce jeudi. Partis du quartier de la Part-Dieu, les supporters suisses ont pris la direction de Grange-Blanche, sous l’œil des policiers appelés en renfort.
Si ce cortège n’a donné lieu à aucun incidents, la Préfecture du Rhône avait publié un arrêté pour encadrer le déplacement des fans de l’équipe suisse avant le match de Ligue Europa face à l’OL.
Les supporters du FC Bâle "ont l’obligation de passer par le point de rendez-vous obligatoire à partir du parking d’Eurexpo P0 à partir de 16h00 pour rejoindre en navette le Groupama Stadium", rappellent les autorités.
Tape hooligans de Bâle sur le net.Signaler Répondre
Au bistrotSignaler Répondre
Ils sont où les bad gones ?Signaler Répondre
Nous l'avons échappé belle !Signaler Répondre
Chacun sait que les citoyens helvétiques ont coutume de tout saccager, de brûler des drapeaux et de molester les forces de l'ordre !!!