Supporters

800 supporters du FC Bâle ont déambulé dans le centre-ville de Lyon avant le match de Ligue Europa

800 supporters du FC Bâle ont déambulé dans le centre-ville de Lyon avant le match de Ligue Europa
Malgré un arrêté préfectoral, plus de 500 supporters du FC Bâle ont déambulé dans le centre-ville de Lyon - DR

Un arrêté préfectoral encadrait strictement leur déplacement.

Selon la Préfecture du Rhône, 800 supporters du FC Bâle ont déambulé dans les rues de Lyon ce jeudi. Partis du quartier de la Part-Dieu, les supporters suisses ont pris la direction de Grange-Blanche, sous l’œil des policiers appelés en renfort.

Si ce cortège n’a donné lieu à aucun incidents, la Préfecture du Rhône avait publié un arrêté pour encadrer le déplacement des fans de l’équipe suisse avant le match de Ligue Europa face à l’OL.

Les supporters du FC Bâle "ont l’obligation de passer par le point de rendez-vous obligatoire à partir du parking d’Eurexpo P0 à partir de 16h00 pour rejoindre en navette le Groupama Stadium", rappellent les autorités.

Tags :

fan walk

FC Bâle

Supporters

OL

OL-Bale

arrêté préfectoral

4 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Mouai le 23/10/2025 à 20:00
Alcofribas a écrit le 23/10/2025 à 16h20

Nous l'avons échappé belle !
Chacun sait que les citoyens helvétiques ont coutume de tout saccager, de brûler des drapeaux et de molester les forces de l'ordre !!!

Tape hooligans de Bâle sur le net.

Signaler Répondre
avatar
Free Lyon le 23/10/2025 à 18:13
Dunkerque a écrit le 23/10/2025 à 16h25

Ils sont où les bad gones ?

Au bistrot

Signaler Répondre
avatar
Dunkerque le 23/10/2025 à 16:25

Ils sont où les bad gones ?

Signaler Répondre
avatar
Alcofribas le 23/10/2025 à 16:20

Nous l'avons échappé belle !
Chacun sait que les citoyens helvétiques ont coutume de tout saccager, de brûler des drapeaux et de molester les forces de l'ordre !!!

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.