Supporters encadrés, alcool et pétards interdits : la préfecture du Rhône prend des mesures de sécurité avant OL-FC Bâle

Les services de l’état ont communiqué ce mardi sur une série de mesures, qui avaient déjà été transmises en amont aux supporters suisses.

"Toute personne se prévalant de la qualité de supporteur du FC Bâle sera interdite de circulation et de stationnement sur la voie publique dans le centre-ville de Lyon du mercredi 22 octobre à 12h à 2h et le jeudi 23 octobre de 08h00 à minuit", indique l’arrêté préfectoral.

Les supporters suisses seront par ailleurs interdits d’accès au Groupama Stadium de Décines-Charpieu et à ses abords le jour de la rencontre de 08h à minuit : "Les supporters du FC Bâle ont l’obligation de passer par le point de rendez-vous obligatoire à partir du parking d’Eurexpo P0 à partir de 16h00 pour rejoindre en navette le Groupama Stadium".

Par ailleurs, seront interdits dans le centre-ville de Lyon et aux abords du Groupama Stadium, la possession, le transport, l’utilisation de tous pétards ou engins pyrotechnique et tout objet pouvant être utilisé comme projectile, ainsi que la possession et le transport de toute boisson alcoolisée.