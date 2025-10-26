OL-Strasbourg : Lyon fait le gros coup du week-end (2-1)

Dans les buts strasbourgeois, Mike Penders prenait beaucoup de place. Et lorsque Pavel Sulc se présentait seul face au gigantesque belge à la 13e minute, c'est le portier alsacien qui sortait la parade.

L'OL se procurait de bonnes occasions grâce à des séquences bien huilées.

Mais c'est bien Strasbourg qui ouvrait le score à la 25e. Joaquin Panichelli se plaçait bien dans la surface et coupait de la tête un centre de Guéla Doué pour tromper Dominik Greif (0-1).

Après ce but contre le cours du jeu, l'OL se reprenait et six minutes plus tard, Tyler Morton trouvait une ouverture lumineuse pour Malick Fofana. L'ailier belge s'infiltrait dans la surface et voyait son centre contré par Ismaël Doukouré dans son propre but (1-1).

Juste avant la mi-temps, Corentin Tolisso a eu l'occasion de donner l'avantage aux siens. Le capitaine obtenait un penalty après un choc avec Valentin Barco dans la surface, mais il voyait sa tentative être repoussée par Mike Penders… C'est le 3e penalty raté d'affilée pour Lyon cette saison 1 !

En seconde période, les deux équipes se jaugeaient et peinaient à se montrer dangereuses. La tension entre les joueurs montait progressivement, jusqu'à cet attentat de Ismaël Doukouré qui découpait Malick Fofana par derrière. L'ailier belge sortait sur civière, et le défenseur strasbourgeois était logiquement expulsé, laissant ses coéquipiers à 10 pour les 20 dernières minutes.

Les entrées en jeu d'Afonso Moreira, Martin Satriano et Rachid Ghezzal permettaient de prendre d'assaut le but alsacien. Et dans le temps additionnel, l'ailier portugais, déjà buteur jeudi contre Bâle, donnait l'avantage aux siens avec un tir superbe dans la lucarne opposée (2-1).

L'OL doit désormais enchaîner avec un déplacement sur la pelouse du Paris FC ce mercredi. Il faudra faire sans supporters lyonnais, que la préfecture de Paris ne veut pas voir monter à la capitale. Et probablement sans Malick Fofana, dont on ne connaît pas encore la gravité de la blessure

Olympique Lyonnais-RC Strasbourg 2-1 (1-1)

Avertissements :

Buts : Ismaël Doukouré (csc 31') et Afonso Moreira (90'+2) pour Lyon. Joaquin Panichelli (25') pour Strasbourg.