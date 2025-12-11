Face à l’inconnu Go Ahead Eagles, l’OL ne doit pas se laisser surprendre

On aura les premiers éléments de réponses ce jeudi à partir de 21h, quand les Lyonnais débuteront leur match face aux Go Ahead Eagles, au Groupama Stadium dans le cadre de la sixième journée de phase de ligue de la compétition européenne.

En attendant, les hommes de Paulo Fonseca, premiers du classement, le promettent : ils ne vont pas retomber dans leurs travers, face à une équipe néerlandaise peu connue du grand public. "Je travaille pour faire comprendre aux joueurs que nous devons jouer chaque match avec la même ambition et la même attitude. Contre les équipes plus fortes, je trouve que l’équipe montre une attitude mentale différente. C’est aussi le cas en Europa League. Ce sont des aspects mentaux que nous devons travailler pour reproduire les mêmes efforts à chaque match", a expliqué l’entraineur portugais.

La façon d’aborder la rencontre doit être la même, comme l’a confirmé Rémy Descamps, qui sera titulaire dans les cages lyonnaises : "C’est différent d’un gros match, ce sont des joueurs que l’on connaît un peu moins. Néanmoins, on travaille de la même manière : on sait ce qu’ils font à chaque match. On sait comment se préparer. On aborde tous les matchs de la même façon. On sait ce qu’on doit faire, et c’est à nous de reproduire sur le terrain ce qui nous est demandé pour aller chercher la victoire."

D’autant que cette équipe des Go Ahead s’est imposée contre Aston Villa et le Feyenoord : "Ils ont 6 points. Ils ont battu deux équipes fortes. Une équipe qui gagne contre Aston Villa est forcément une équipe avec des qualités. J’ai regardé leurs matchs : c’est une équipe avec des qualités offensives, et défensivement très compacte. C’est pour cela que je pense que ce sera un match difficile", a prévenu Paulo Fonseca.

Pour le coach, ce match est même "crucial" : "Prendre 3 points est très important pour nous. Avec 15 points, et la possibilité d’en gagner 6 de plus, ce serait vraiment significatif. C’est pour cela que le match est crucial. C’est vrai que nous n’avons pas beaucoup de solutions, mais nous jouerons avec la meilleure équipe possible".

Pas question donc de faire l’impasse sur cette rencontre pour privilégier le championnat : "Je dois penser d’abord à ce match, pas à celui contre Le Havre. Nous devons rester concentrés", a conclu Paulo Fonseca.

Pendant 90 minutes et sans prendre de cartons rouges ? Challenge accepté.