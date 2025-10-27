"Il a vraiment lancé sa carrière" : Afonso Moreira, nouveau sauveur de l’OL

L’OL retrouve enfin le chemin de la victoire en Ligue 1, au terme d’un match qui a failli lui échapper face à Strasbourg ce dimanche (2-1). Mais le grand sauveur de la soirée est entré à la 68e minute, en remplacement de Malick Fofana. Afonso Moreira a marqué à la 91ᵉ minute avec une frappe puissante et délivre l’Olympique Lyonnais au terme d’une rencontre très intense.

"Il est arrivé il y a trois mois. Il lance vraiment sa carrière maintenant, car avant, il était au Sporting, et il a joué deux fois des matchs en pro. Ils travaillent énormément, il a joué de très bons matchs pendant 5, 6 minutes", a déclaré Moussa Niakhaté, également auteur d’un bon match.

"Il défend comme un fou. Ça reste un joueur offensif donc entre jeudi (en Ligue Europa face à Bâle 1-0), et ce dimanche, il offre le break face à Strasbourg. Je suis très content pour lui", a continué le défenseur.

Corentin Tolisso a également ajouté : "Ça fait du bien d’aller la chercher comme ça la victoire, surtout après ce qu’on a vécu contre Toulouse. Là, l’histoire s’est inversée et ça fait du bien. On a gagné sur un exploit individuel d’Afonso."

"Il y avait de la qualité dans le jeu, on a su garder notre rigueur. Afonso, c’est un message pour tout le monde : c’est un garçon qui travaille tous les jours, qui apporte son énergie. Quand tu t’entraînes bien, que tu gardes le sourire et que tu tires le groupe vers le haut, ça finit toujours par payer", a rajouté Jorge Maciel.

Avec une seconde réalisation en Rouge et Bleu, le jeune Afonso Moreira devient donc le deuxième meilleur buteur toutes compétitions confondues à l’OL.