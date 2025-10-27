Une entorse "grave de la cheville" droite : Malick Fofana (OL) devra très probablement se faire opérer

L’OL a communiqué ce lundi sur la blessure de Malick Fofana, touché dimanche soir lors de la victoire de l'OL face à Strasbourg.

Le jeune Belge souffre d’une entorse grave de la cheville droite, "accompagnée de lésions nécessitant très probablement une intervention chirurgicale", indique le club.

L’Olympique Lyonnais "mettra en place toutes les dispositions nécessaires pour assurer à Malick Fofana le meilleur suivi médical et l’accompagner dans sa rééducation, afin d’envisager son retour dans le groupe le plus rapidement possible".