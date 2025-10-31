Autour du club

PFC-OL : quatre suspects du vol des bijoux du Louvre arrêtés dans la file d’attente

PFC-OL : quatre suspects du vol des bijoux du Louvre arrêtés dans la file d’attente - Paris FC DR

Quatre suspects arrêtés en marge de PFC-OL ce mercredi.

Si l’OL a échoué dans sa tentative de braquage face au Paris FC, d’autres ont visiblement eu plus de réussite… au Louvre. Une dizaine de jours après le vol des bijoux de la Couronne au célèbre musée parisien, des suspects ont été trouvés dans la file d’attente avant la rencontre entre le PFC et l’OL. Devant le stade Jean-Bouin, quatre personnes ont été interpellées par la brigade de répression du banditisme.

Selon l’agence CLPRESS et France 2, l’arrestation a été “rapide et sans heurts” et il s'agirait peut-être des complices au vol du 19 octobre. Une cinquième personne a été arrêtée dans la même soirée à son domicile.

Les voleurs du Louvre, des fans de l’OL ? En tout cas, ils ont su concrétiser leur occasion à Paris, au contraire des joueurs de Paulo Fonseca.

