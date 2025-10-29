Paris FC-OL : la faute professionnelle des Lyonnais (3-3)

Lyon avait très bien lancé sa partie.
Après une première alerte sur une percée d'Afonso Moreira, hors-jeu, c'est Corentin Tolisso qui douchait Jean-Bouin dès la 5e minute de jeu. Un long dégagement de Dominik Greif permettait au capitaine de surprendre la défense et le gardien parisiens (0-1).
En début de seconde période, le Paris FC se rebellait et mettait la pression sur le but lyonnais.
Mais Afonso Moreira permettait à l'OL de faire le break. A la 51e minute, l'ailier supersonique s'échappait et offrait un caviar à Pavel Sulc (0-2).
Le Tchèque s'offrait un doublé d'un exceptionnel lob à la 58e minute. Lancé en profondeur, Sulc résistait au retour du défenseur et piquait son ballon au-dessus d'Obed Nkambadio (0-3).
Le match devenait fou avec un carton rouge direct donné à Abner à la 61e minute. Le latéral brésilien découpait Ilan Kebbal, mais le rouge était sévère.
Et la réaction francilienne ne tardait pas. A la 65e minute, un centre dans la surface était repris de volée par Adama Kamara, catapulté dans la lucarne de Dominik Greif (1-3).
Thibault de Smet aurait pu tout changer en se faisant expulser bêtement à la 66e, pour une nouvelle faute sur Sulc !
Malgré ce coup du sort, le Paris FC continuait de pousser. Et à la 77e, Ilan Kebbal marquait un but sublime, une frappe enroulée depuis le coin de la surface (2-3).
Totalement désorganisé, notamment par le changement insensé de Paulo Fonseca qui troquait un attaquant contre le défenseur Hans Hateboer, l'OL subissait même l'égalisation à la 84e. Vincent Marchetti frappait à l'entrée de la surface. Le ballon était dévié et lobait Dominik Greif, pas exempt de tout reproche (3-3).
En cas de victoire, Lyon aurait viré en tête de Ligue 1, à égalité de points avec le PSG. Mais ce match nul gâche tout.
C'est encore un déplacement qui attendra les Rhodaniens dimanche, en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Il faudra se rendre à Brest, défait ce mercredi par Le Havre.
Paris FC-Olympique Lyonnais 3-3 (0-1)
Avertissements : Karabec (45'), De Carvalho (55') et Abner (rouge 61') pour Lyon
Buts : Corentin Tolisso (5') et Pavel Sulc (51' et 58') pour Lyon. Camara (65'), Kebbal (77') et Marchetti (84') pour le Paris FC.
comment se saborder tout seul en menant 3/0 jusqu'à la 61 minute.Signaler Répondre
Il n'y a pas de carton rouge pour Abner, pourquoi pas de V.A.R. afin de vérifier qu'il ne touche pas le joueur.Signaler Répondre
Quel carnage défensif perdre 2 points contre cette équipe d'une infime faiblesse !!! Y a pas que des attaquants à acheter !! Mais c'est pas possible j'en reviens pasSignaler Répondre
Ça a été dur pour tous les gros clubs ce soir. Belle soirée de L1.Signaler Répondre
Mourir d'amour enchainé,se déchainer pour faire taire ceux et celles qui voyaient l'OL en ligue2,à se tordre de rire..Signaler Répondre
Tous les points pris ne seront plus à prendre,à bon entendeur.....bons joueurs!Signaler Répondre