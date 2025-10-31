"Le problème, c’est la concentration" : Paulo Fonseca reconnaît la faille de l’OL

Maintenir un score n’est certainement pas un point fort de l’Olympique Lyonnais. Le match nul face au PFC laissera des traces chez les Lyonnais, qui ont subi une remontada après avoir mené 3 buts à 0 à l’heure de jeu. Paulo Fonseca a justifié cela : “Tous les matchs que nous n’avons pas gagnés ont été différents. Dans ce match, c’est l’équilibre mental qui a fait défaut. Le problème, là, a été la concentration. On peut voir que dans ce match, nous avons concédé très peu d’occasions. Je pense que l’équipe est plus concentrée lors des gros matchs, mais qu’elle se relâche un peu quand elle prend l’avantage”.

Un avis partagé par Moussa Niakhaté : “À Toulouse, j’avais dit qu’on avait mal géré le match, qu’on ne pouvait pas le gérer de cette façon. Là, c’est un contexte différent. Ça se rapproche un peu de Rennes parce qu’on prend un rouge, mais on avait trois buts d’avance. On laisse filer les points, certes, on prend un rouge, mais eux aussi. À dix contre dix, on mène encore 3-1, donc ce sont d’autres raisons. Il faut réussir à les identifier”. Un problème qui peut s’expliquer par le manque d'expérience du groupe : “On reste un groupe très jeune, et c’est dans ces moments-là que les leaders doivent en faire plus. On ne doit pas laisser passer des points comme ça”, a continué le défenseur.

Mais une chose est sûre, "l’aspect mental, c’est le plus difficile à travailler dans le football”, a expliqué Moussa Niakhaté. “Quand c’est technique ou tactique, on va sur le terrain et on bosse. Mais le mental, ce sont les joueurs expérimentés qui doivent impulser, expliquer. Faire comprendre qu’un match dure 95 minutes, qu’un championnat est long”.

Des solutions qui devront rapidement être trouvées, sinon l’OL risque de retomber dans ses travers très rapidement.