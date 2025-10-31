Le Groupama Stadium veut accueillir une finale de Ligue Europa dans les années à venir

Selon l’UEFA, la France s’est positionnée sur l’accueil des finales de la Ligue Europa et de la Ligue Conference. Ainsi, le Groupama Stadium et le Parc des Princes se sont portés candidats pour organiser la finale de la Ligue Europa 2028 ou 2029 et la Decathlon Arena de Lille la finale de la Ligue Conference.

Les fédérations nationales avaient jusqu’au 22 octobre pour déclarer leur intérêt pour organiser les huit finales des compétitions européennes en 2028 et 2029.

Concernant la Ligue Europa, la France se trouve en concurrence avec Turin (Juventus Stadium), Bucarest, Belgrade et Ankara (seulement 2029).

Le Groupama Stadium est également intéressé pour accueillir la finale de la Ligue des champions féminine 2028 ou 2029. Les villes de Bilbao, Bâle, Istanbul (seulement 2028) et Cardiff (seulement 2029) sont aussi candidates.

Les différents candidats pour 2028 et 2029 ont désormais jusqu’au 11 juin 2026 pour envoyer leur dossier, avec une décision du comité exécutif de l’UEFA en septembre 2026.