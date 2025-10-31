L'actu de l'OL

Le Groupama Stadium veut accueillir une finale de Ligue Europa dans les années à venir

Le Groupama Stadium veut accueillir une finale de Ligue Europa dans les années à venir
Le Groupama Stadium veut accueillir une finale de Ligue Europa dans les années à venir - Lyon Foot

Sept après avoir accueilli une finale de la Ligue Europa, le Groupama Stadium veut à nouveau se porter candidat pour l’organisation de la compétition.

Selon l’UEFA, la France s’est positionnée sur l’accueil des finales de la Ligue Europa et de la Ligue Conference. Ainsi, le Groupama Stadium et le Parc des Princes se sont portés candidats pour organiser la finale de la Ligue Europa 2028 ou 2029 et la Decathlon Arena de Lille la finale de la Ligue Conference.

Les fédérations nationales avaient jusqu’au 22 octobre pour déclarer leur intérêt pour organiser les huit finales des compétitions européennes en 2028 et 2029.
Concernant la Ligue Europa, la France se trouve en concurrence avec Turin (Juventus Stadium), Bucarest, Belgrade et Ankara (seulement 2029). 

Le Groupama Stadium est également intéressé pour accueillir la finale de la Ligue des champions féminine 2028 ou 2029. Les villes de Bilbao, Bâle, Istanbul (seulement 2028) et Cardiff (seulement 2029) sont aussi candidates.

Les différents candidats pour 2028 et 2029 ont désormais jusqu’au 11 juin 2026 pour envoyer leur dossier, avec une décision du comité exécutif de l’UEFA en septembre 2026. 

Tags :

Finale Ligue Europa

Groupama Stadium

OL

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.