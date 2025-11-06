Real Bétis-OL : dernier défi européen avant la trêve internationale

Les hommes de Paulo Fonseca se déplacent ce jeudi à 21h sur la pelouse du Real Betis pour l’une des affiches les plus relevées de la phase de ligue de Ligue Europa.

"Nous savons que le Betis est une équipe avec beaucoup de bons joueurs et de fortes individualités. Antony est l’un de leurs meilleurs éléments, mais il y en a d’autres aussi. C’est, à mon avis, l’une des meilleures équipes de la compétition et du championnat", a expliqué Paulo Fonseca. "Elle a un grand entraîneur, joue très bien et a bien commencé la saison. Demain, nous aurons un match difficile face à une très belle équipe. Je m’attends à un vrai test pour nous", a continué le coach.

"Nous voulons toujours jouer pour gagner", a conclu l'entraîneur.

Si la dernière confrontation entre les deux clubs remonte à la saison 2013-2014, lors de la 5e journée de C3, cette fois, les Lyonnais abordent le rendez-vous avec confiance. En très grande forme européenne, les hommes de Paulo Fonseca ont remporté leurs trois premiers matchs, totalisant neuf points sur neuf, ce qui leur permet d’occuper la troisième place du groupe, juste derrière Braga et Midtjylland.

Mais attention à ne pas laisser filer cet avantage. Un faux pas en Espagne pourrait compliquer la suite du parcours, à quelques jours seulement du choc de Ligue 1 face au Paris Saint-Germain.

"Pour dire la vérité, je ne suis pas vraiment le Betis, ni la Liga. Si je regarde des matchs, c’est ceux de Majorque, mais je ne sais pas exactement comment le Betis joue. On a regardé des vidéos avec le coach, mais je ne suis pas un expert de cette équipe. Je connais certains joueurs individuellement. C’est une bonne équipe, avec de grandes qualités offensives et défensives. Ce sera un match difficile demain", a déclaré Dominik Greif avant la rencontre.

En face, le Real Betis connaît un début de campagne européen plus compliqué, avec une seule victoire depuis le lancement de la compétition. Une opportunité idéale pour l’OL d’affirmer ses ambitions européennes et de faire le plein de confiance avant le match contre Paris.