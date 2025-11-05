Match classé 5 sur 5 par la direction nationale de lutte contre le hooliganisme : les supporters du PSG interdits de déplacement à Lyon

Comme attendu, les supporters du PSG seront interdits de déplacement à Lyon à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Cette rencontre ayant été classée 5 sur 5 par la direction nationale de la lutte contre le hooliganisme.

La préfecture du Rhône a ainsi publié un arrêté pour prévenir tout risque d’incidents et annonce des "mesure exceptionnelles".

Cette décision est justifiée par "les fréquentes sources de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent de certains supporters du PSG lors de déplacements de l'équipe parisienne manifestés de façon récurrente aux abords des stades ou des centres-villes".

Concrètement, la circulation et le stationnement sur la voie publique sont interdits dimanche de 8h à minuit dans le centre-ville de Lyon et aux abords du Groupama Stadium "à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Paris Saint-Germain où se comportant comme tel, portant notamment insigne, écharpe, vêtement ou drapeau aux couleurs du club", indique l’arrêté.

Le transport, la possession et l'utilisation de pétards ou autres engins pyrotechniques sont également interdits, tout comme le transport de boissons alcoolisées et la détention d’objets pouvant être utilisés comme projectile.