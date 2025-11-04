Benoit Bastien équipé d’une caméra embarquée pour OL-PSG

Selon le Parisien, la LFP compte équiper les arbitres de ces deux rencontres pour filmer les actions depuis le cœur du jeu, comme cela a déjà été le cas lors de la coupe du monde des clubs.

Ligue 1+ compte à son tour expérimenter cette façon de filmer les rencontres. L’idée a été validée par la LFP, indique le quotidien national, et sera expérimentée lors de deux matchs de la 12e journée.

Benoit Bastien, désigné pour OL-PSG, servira de cobaye. Les images filmées par sa caméra embarquée pourront être utilisées par le diffuseur pour montrer les actions sous différents angles.