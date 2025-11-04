L'actu de l'OL

Benoit Bastien équipé d’une caméra embarquée pour OL-PSG

Benoit Bastien équipé d’une caméra embarquée pour OL-PSG
Benoit Bastien équipé d’une caméra embarquée pour OL-PSG - DR

Les arbitres porteront des caméras embarquées lors des matchs Paris FC-Rennes et OL-PSG.

Selon le Parisien, la LFP compte équiper les arbitres de ces deux rencontres pour filmer les actions depuis le cœur du jeu, comme cela a déjà été le cas lors de la coupe du monde des clubs.

Ligue 1+ compte à son tour expérimenter cette façon de filmer les rencontres. L’idée a été validée par la LFP, indique le quotidien national, et sera expérimentée lors de deux matchs de la 12e journée.

Benoit Bastien, désigné pour OL-PSG, servira de cobaye. Les images filmées par sa caméra embarquée pourront être utilisées par le diffuseur pour montrer les actions sous différents angles.

Tags :

Benoît Bastien

caméra embarquée

OL-PSG

arbitre

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.