Real Betis-OL : Corentin Tolisso forfait, les jeunes en renfort - Lyon Foot

Le groupe lyonnais convoqué pour le déplacement à Séville a été dévoilé ce mercredi après-midi alors que l’équipe s’apprête à décoller pour l’Espagne.

Pour cette rencontre, qui intervient trois jours avant le choc face au PSG en championnat, Paulo Fonseca va miser sur le turn-over.

Corentin Tolisso est forfait. Cinq joueurs ont été appelés au milieu, dont trois jeunes : Mathys de Carvalho, Khalis Merah et Tiago Gonçalves.

En attaque, Enzo Molebe fait partie du voyage, tandis que le jeune Teo Barisic est convoqué en défense. Nicolas Tagliafico et Clinton Mata sont aussi dans le groupe, même si Paulo Fonseca pourrait décider de faire tourner sa défense.

L'OL affrontera le Real Betis ce jeudi à 21h dans le cadre de la 4e journée de phase de ligue de Ligue Europa.

groupe

Real Betis-OL

Ligue Europa

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Dinaleau le 05/11/2025 à 18:07

A tout les rageux haineux qui ont détruit Coco Tolisso d'avoir simulé une blessure et à Eric Roy le coach pleureuse, son équipe a 11 contre 10 qui n'a pas été fichu de mettre un but a l' O L
Coco ne jouera pas jeudi il est blessé mais peut-être simulé t'il encore.
Les commentaires de nazes a bon entendeur les vrais supporters rouge et bleu vous Salut bien.

