Real Betis-OL : Corentin Tolisso forfait, les jeunes en renfort

Pour cette rencontre, qui intervient trois jours avant le choc face au PSG en championnat, Paulo Fonseca va miser sur le turn-over.

Corentin Tolisso est forfait. Cinq joueurs ont été appelés au milieu, dont trois jeunes : Mathys de Carvalho, Khalis Merah et Tiago Gonçalves.

En attaque, Enzo Molebe fait partie du voyage, tandis que le jeune Teo Barisic est convoqué en défense. Nicolas Tagliafico et Clinton Mata sont aussi dans le groupe, même si Paulo Fonseca pourrait décider de faire tourner sa défense.

L'OL affrontera le Real Betis ce jeudi à 21h dans le cadre de la 4e journée de phase de ligue de Ligue Europa.