L'actu de l'OL

Enzo Molebe prolonge jusqu’en 2029 à l’OL

Enzo Molebe prolonge jusqu’en 2029 à l’OL
Enzo Molebe prolonge jusqu’en 2029 à l’OL - Lyon Foot

Enzo Molebe voit son avenir à Lyon.

Le jeune attaquant, arrivé à l’OL en 2020 à l’âge de 13 ans, a prolongé son contrat de deux saisons supplémentaires, jusqu’en 2029. 

Enzo Molebe, international U19, qui a intégré le groupe professionnel la saison dernière, totalise désormais quatre apparitions avec l’équipe première, dont deux cette saison.

"Cette prolongation vient récompenser le travail et la progression d’un jeune joueur prometteur, tout en confirmant la volonté du club de s’appuyer sur les talents issus de sa formation", souligne l’OL dans un communiqué.

Tags :

Enzo Molebe

OL

prolongation de contrat

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.