Enzo Molebe prolonge jusqu’en 2029 à l’OL

Le jeune attaquant, arrivé à l’OL en 2020 à l’âge de 13 ans, a prolongé son contrat de deux saisons supplémentaires, jusqu’en 2029.

Enzo Molebe, international U19, qui a intégré le groupe professionnel la saison dernière, totalise désormais quatre apparitions avec l’équipe première, dont deux cette saison.

"Cette prolongation vient récompenser le travail et la progression d’un jeune joueur prometteur, tout en confirmant la volonté du club de s’appuyer sur les talents issus de sa formation", souligne l’OL dans un communiqué.