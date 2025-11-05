ASSE-OL : Sept mois de prison avec sursis pour deux supporters stéphanois

Le tribunal correctionnel de Saint-Étienne a rendu son jugement ce mardi pour les deux supporters de l’AS Saint-Étienne. Âgés de 28 ans, les deux hommes ont écopé de sept mois de prison avec sursis pour avoir lancé des pièces de monnaie en direction d’un arbitre lors du dernier derby contre l’Olympique Lyonnais.

Le 20 avril dernier avait marqué le retour du célèbre derby, mais comme souvent entre les deux équipes, les tensions ne sont pas que présentes sur le terrain. Mahdi Rahmouni avait été touché à la tête par une pièce de deux centimes, provoquant un œdème de trois centimètres et une ITT d’un jour. L’arbitre assistant avait affirmé n’avoir "jusqu'alors jamais été agressé depuis dix ans".

Le procureur André Merle avait requis une peine un peu plus lourde pour les “lanceurs de monnaie”. Neuf mois avec sursis accompagnés d’une interdiction de stade de deux ans. Une mesure finalement non retenue par le tribunal ligérien.

Les deux prévenus, un conducteur d’engins et un électricien, ont reconnu les faits. Ils ont expliqué leur geste par la tension du match et une consommation excessive d’alcool. Tous deux ont exprimé leurs regrets face à la gravité de leur acte.

Outre la victime, plusieurs instances, dont le syndicat des arbitres, la FFF, la LFP, ainsi que les deux clubs rivaux s’étaient constitués parties civiles, illustrant la fermeté du football français face aux violences visant les officiels.