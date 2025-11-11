Après OL-PSG, Corentin Tolisso appelle à une grande rencontre entre capitaines de Ligue 1 et arbitres

S'il y a bien un joueur de l'OL qui ne s'est pas encore remis de la défaite face au PSG dimanche soir et des erreurs d'arbitrage de Benoît Bastien, c'est Corentin Tolisso.

Ce lundi soir, 24 heures après la rencontre clôturant la 12e journée de Ligue 1 et une première sortie à chaud en zone mixte, le capitaine lyonnais a poussé un nouveau coup de gueule.

Cette fois, c'est en story Instagram que le milieu de terrain a pris la parole : "Oui je fais cette vidéo car nous avons été victimes d'erreurs d'arbitrage. Mais plus généralement, depuis le début de la saison, c'est la même chose tous les week-ends sur les pelouses de Ligue 1. Beaucoup trop d'équipes ont été victimes d'erreurs d'arbitrage. Ce n'est pas bon, il faut changer les choses".

Corentin Tolisso ne se contente pas de critiquer, il avance une proposition : "Après le troisième but de Paris, je suis allé voir Benoît Bastien et je lui ai dit 'Je suis désolé, mais en toute honnêteté, vous n'êtes pas au niveau'. Il m'a répondu 'Bah que proposez-vous ?'. J'ai envie de lui dire aujourd'hui qu'on se réunisse, qu'on communique avec tous les capitaines de la Ligue 1, un dirigeant de chaque club et tous les arbitres avec leurs supérieurs pour dialoguer et faire avancer les choses. Car pour moi, ce n'est plus possible".

A défaut d'être sélectionné en Bleu par Didier Deschamps, Corentin Tolisso pourrait bien sauver le football français et son arbitrage...