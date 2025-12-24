Autour du club

"Lucas Paquetá a eu un rôle inattendu" : l’influence décisive de l’ancien Lyonnais dans l’arrivée d’Endrick à l’OL 

Endrick aurait été influencé par Lucas Paquetá.

L’arrivée d’Endrick à l’OL a beaucoup fait parler. On pourrait presque croire à un transfert historique. Si le jeune Brésilien ne rejoint Lyon en prêt que pour une courte période, les discussions entre les deux clubs remontent désormais à plusieurs mois. Et si Matthieu Louis-Jean a joué un rôle primordial dans ce dossier, un ancien Lyonnais a également contribué à convaincre l’attaquant de rejoindre le club rhodanien.

"Dès la fin du mois d’août, l’OL était déjà sur le dossier du prêt d’Endrick pour la deuxième partie de saison. C’est un travail qui a pris pas mal de temps", a déclaré Daniel Riolo sur RMC dans un premier temps. "C’est assez satisfaisant de voir que l’OL, malgré ses déboires récents, reste un club attractif et conserve de bonnes relations. Lucas Paquetá a aussi eu un rôle inattendu. Ça compte dans les réseaux, car ça permet de toucher l’agent du joueur. Paquetá connaissait l’entourage d’Endrick et il a été marqué par son passage à l’OL. Je trouve ça valorisant quand un ancien joueur garde un bon souvenir et te donne un petit coup de main", a poursuivi le journaliste.

Il a conclu en déclarant : "On l’a peut-être oublié, mais quand il est arrivé au Real Madrid, c’était une petite star. Aujourd’hui, il y a des interrogations sur sa remise à niveau, car il n’a pas beaucoup joué. Mais c’est une bonne chose pour l’OL, et pour lui aussi, puisqu’il a besoin de se montrer".

Gone69A le 24/12/2025 à 15:42

Aulas connaît bien le président du Réal

