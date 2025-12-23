Ces dernières semaines, le FC Saint-Cyr n’est pas près de les oublier. Après avoir tiré l’Olympique Lyonnais au sort, les Saint-Cyrots ont affronté les Gones dimanche dernier au Groupama Stadium. Si la défaite (3-0) a mis fin au parcours du club de R1 en Coupe de France, les amateurs ont en revanche remporté une autre victoire, bien plus symbolique et surtout financière.

Grâce à leur participation aux 32es de finale, Saint-Cyr a d’abord perçu 43 000 euros de la Fédération française de football. À cela s’ajoute un chèque d’environ 100 000 euros, lié aux recettes du match disputé à Décines devant près de 25 000 spectateurs. En reversant un tiers de ses recettes, l’OL a permis au club amateur de repartir avec 143 000 euros nets, soit plus de la moitié de son budget annuel.

"On a tous gagné. Sauf le match. Mais vivre ça, jouer au Groupama Stadium, rêver, et surtout ces recettes qui vont faire énormément de bien au club… C’est presque mieux qu’une victoire", a déclaré le président du FC Saint-Cyr, Hassane Baba-Arbi, dans les colonnes de L’Équipe.

Avant même de connaître le montant exact reversé par l’OL, les supporters saint-cyrots avaient déjà tenu à remercier le club lyonnais durant le match dimanche dernier, brandissant une banderole explicite : "Mme Kang, le foot amateur vous remercie !!!".

Entre échanges de maillots, proximité entre joueurs amateurs et professionnels, et retombées financières majeures, le FC Saint-Cyr n’oubliera certainement pas cette édition de la Coupe de France.