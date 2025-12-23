Autres clubs

Coupe de France : Saint-Cyr repart avec 143 000 euros grâce à l’OL

Coupe de France : Saint-Cyr repart avec 143 000 euros grâce à l’OL
Coupe de France : Saint-Cyr repart avec 143 000 euros grâce à l’OL - OL DR

Le FC Saint-Cyr repart avec 143 000 euros grâce au 32e de finale et au geste de l’OL.

Ces dernières semaines, le FC Saint-Cyr n’est pas près de les oublier. Après avoir tiré l’Olympique Lyonnais au sort, les Saint-Cyrots ont affronté les Gones dimanche dernier au Groupama Stadium. Si la défaite (3-0) a mis fin au parcours du club de R1 en Coupe de France, les amateurs ont en revanche remporté une autre victoire, bien plus symbolique et surtout financière.

Grâce à leur participation aux 32es de finale, Saint-Cyr a d’abord perçu 43 000 euros de la Fédération française de football. À cela s’ajoute un chèque d’environ 100 000 euros, lié aux recettes du match disputé à Décines devant près de 25 000 spectateurs. En reversant un tiers de ses recettes, l’OL a permis au club amateur de repartir avec 143 000 euros nets, soit plus de la moitié de son budget annuel.

"On a tous gagné. Sauf le match. Mais vivre ça, jouer au Groupama Stadium, rêver, et surtout ces recettes qui vont faire énormément de bien au club… C’est presque mieux qu’une victoire", a déclaré le président du FC Saint-Cyr, Hassane Baba-Arbi, dans les colonnes de L’Équipe.

Avant même de connaître le montant exact reversé par l’OL, les supporters saint-cyrots avaient déjà tenu à remercier le club lyonnais durant le match dimanche dernier, brandissant une banderole explicite : "Mme Kang, le foot amateur vous remercie !!!".

Entre échanges de maillots, proximité entre joueurs amateurs et professionnels, et retombées financières majeures, le FC Saint-Cyr n’oubliera certainement pas cette édition de la Coupe de France.

Tags :

OL

Saint-Cyr

Coupe de France

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.