Karim Benzema (ex-OL) s’offre une œuvre de Picasso

Quand on a de l’argent, les limites semblent inexistantes. Entre voitures de sport, marques de luxe et villas, Karim Benzema partage régulièrement des fragments de sa vie sur les réseaux sociaux. Sa nouvelle acquisition ? Un tableau du célèbre peintre Pablo Picasso.

De passage à Paris, l’ancien Lyonnais semble avoir été inspiré par les œuvres exposées dans les musées de la capitale. Sans en connaître la valeur exacte, Karim Benzema a dévoilé sur ses réseaux sociaux l’achat d’une œuvre intitulée “Portrait d’homme barbu”, peinte en 1964, avec un message : "Welcome Home".

Dans le passé, les œuvres du célèbre peintre espagnol se sont vendues à des montants exceptionnels. “Buste de femme” avait notamment été estimé pour 23 millions d’euros lors d’enchères à Hong Kong. Plus incroyable encore, “Femme à la montre” s’est vendue pour près de 139 millions de dollars en 2023.

Le joueur d’Al-Ittihad a peut-être découvert une nouvelle passion pour l’art, quelques semaines seulement après avoir partagé sa visite nocturne du Louvre avec sa femme Lyna Khoudri.