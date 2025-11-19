L’OL a pu tester la VAR aux côtés de trois arbitres de Ligue 1

L'actu de l'OL

Après avoir subi plusieurs erreurs manifestes d’arbitrage depuis le début de la saison, l’OL a pu tester l’assistance vidéo en grandeur nature.

La Direction de l’arbitrage a invité mardi neuf clubs de Ligue 1 à venir tester le dispositif lors d’une simulation grandeur nature. L’OL a répondu présent à cette invitation mais on ne sait pas quel officiel a été envoyé sur place pour analyser les différentes situations proposées lors de cette simulation, aux côtés de trois arbitres, Benoit Bastien, Thomas Léonard et Guillaume Paradis.

Ces premiers échanges auront-ils un peu apaisé la relation entre les clubs et les arbitres ? Une nouvelle réunion est programmée le 1e décembre prochain entre la Ligue, la direction de l’arbitrage et les représentants des clubs.

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
DMPP le 20/11/2025 à 16:53

Au diable la var hisse les couleurs du PQSG,aux chiottes aussi....

Signaler Répondre
avatar
Arthur le 19/11/2025 à 21:20

A quoi bon la VAR quand on a le Qatar.

Signaler Répondre
avatar
Tatin le 19/11/2025 à 17:32

L'avare, de Molière ?

Signaler Répondre

