L’OL a pu tester la VAR aux côtés de trois arbitres de Ligue 1

La Direction de l’arbitrage a invité mardi neuf clubs de Ligue 1 à venir tester le dispositif lors d’une simulation grandeur nature. L’OL a répondu présent à cette invitation mais on ne sait pas quel officiel a été envoyé sur place pour analyser les différentes situations proposées lors de cette simulation, aux côtés de trois arbitres, Benoit Bastien, Thomas Léonard et Guillaume Paradis.

Ces premiers échanges auront-ils un peu apaisé la relation entre les clubs et les arbitres ? Une nouvelle réunion est programmée le 1e décembre prochain entre la Ligue, la direction de l’arbitrage et les représentants des clubs.