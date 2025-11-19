L’OL a pu tester la VAR aux côtés de trois arbitres de Ligue 1

La Direction de l’arbitrage a invité mardi neuf clubs de Ligue 1 à venir tester le dispositif lors d’une simulation grandeur nature. L’OL a répondu présent à cette invitation mais on ne sait pas quel officiel a été envoyé sur place pour analyser les différentes situations proposées lors de cette simulation, aux côtés de trois arbitres, Benoit Bastien, Thomas Léonard et Guillaume Paradis.
Ces premiers échanges auront-ils un peu apaisé la relation entre les clubs et les arbitres ? Une nouvelle réunion est programmée le 1e décembre prochain entre la Ligue, la direction de l’arbitrage et les représentants des clubs.
Au diable la var hisse les couleurs du PQSG,aux chiottes aussi....Signaler Répondre
A quoi bon la VAR quand on a le Qatar.Signaler Répondre
L'avare, de Molière ?Signaler Répondre