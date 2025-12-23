"Un projet ambitieux qui nous a plu" : les coulisses de l'entrée d'entrepreneurs passionnés de foot au capital du FCVB

Jusqu’à présent, le club caladois, aujourd’hui en National, était soutenu par plus de 600 partenaires privés, principalement issus du Beaujolais, avec un actionnariat 100% local. Le FCVB s’ouvre désormais à la France entière et à l’international. "Notre pool d’actionnaires est composé de différents chefs d’entreprises de divers milieux professionnels disséminés partout en France, à Paris, Nice, Lille mais aussi à Barcelone et même à New-York", nous explique Alexandre Cubertafont, entrepreneur lyonnais et membre de SocioSport. Des entrepreneurs réunis autour d’une même passion, le football, et avec la volonté de vivre le sport de l’intérieur après avoir fait le constat que les clubs professionnels sont, pour leur majorité, détenus par des fonds d’investissements.

Après avoir entamé des discussions avec des clubs de Ligue 2, de National, voire de National 2, le choix de SocioSport s’est porté sur le FC Villefranche-Beaujolais. "On a tout de suite accroché avec le président, Philippe Terrier, et Gaëtan Mazzola, le directeur général. Pour nous, le FCVB représente vraiment un club familial et humain, à l’image de notre groupe d’investisseurs, avec un projet sain financièrement et très ambitieux sur les prochaines années. Donc ça cochait un peu toutes les cases", assure Alexandre Cubertafont, ravi d’intégrer un club "ancré dans son territoire".

Cette entrée au capital intervient alors que la Ligue 3 sera créée la saison prochaine, apportant encore plus de professionnalisation au sein des clubs de troisième division. "Le fait d’avoir une diffusion grand public dès cette année, à travers la retransmission des matchs sur BFM, et l’année prochaine avec cette Ligue 3 qui permettra une retransmission plus large c’est très important pour nous", souligne celui qui promet le maintien sportif du FCVB l’été prochain.

Car les projets à venir sont nombreux, à commencer par le nouveau stade, annoncé à l’horizon 2027-2028. "C’est un sujet très important pour pouvoir accueillir le public et les partenaires dans des conditions optimales. C’est un projet ambitieux qui nous a bien plu", reconnait l’actionnaire qui a beaucoup apprécié l’ambiance à Armand-Chouffet les soirs de match. Et de poursuivre : "Et puis le club va fêter ses 100 ans en 2027. Mettre en parallèle les 100 ans du club et un nouveau stade, c’est un discours qui nous a convaincus".

Actionnaire minoritaire, la société SocioSport se lance dans une aventure sur le long terme. De là à rêver un jour de Ligue 1 et faire de l’ombre à l’OL ? "On va rester à la mesure de nos ambitions", sourit Alexandre Cubertafont, rappelant que "dans le football, tout est possible".

F.L.