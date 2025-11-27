Ligue Europa : l’OL obligé de réagir face au Maccabi Tel-Aviv

L’OL ne parvient plus à trouver la solution depuis plusieurs semaines. En Ligue Europa, les joueurs de Paulo Fonseca ont subi leur première défaite face au Real Betis (2-0) juste avant la trêve internationale. Mais ce jeudi pourrait offrir une occasion de rebondir, avec un déplacement en Serbie pour y affronter le Maccabi Tel-Aviv lors de la 5e journée des phases de ligue.

Affaibli par de nombreuses blessures, l'OL de Paulo Fonseca fait pâle figure. Le coach portugais devra compter sur un groupe rajeuni, mais qui sera malgré tout attendu au tournant. Les Lyonnais doivent impérativement l’emporter s’ils veulent rester dans le top 8 et ainsi décrocher une qualification directe pour les phases éliminatoires.

Pour cela, il faudra bricoler encore : "Nous allons jouer avec la meilleure équipe possible. En ce moment, il est important de ne penser qu’au match de demain. Pour remplacer Clinton Mata (en défense centrale ndlr), Tanner Tessmann jouera à sa place, comme lors du dernier match contre Auxerre où il a réalisé une bonne prestation", a prévenu Fonseca lors de sa conférence de presse.

Deuxième d’Israeli Premier League, le Maccabi Tel-Aviv tentera pour sa part de sortir du bas du classement européen et d’entretenir l’espoir d’arracher une place en barrages de C3.

Le coup d’envoi sera donné à 21h.