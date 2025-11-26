L’OL s’envole pour la Serbie avec un groupe de 21 joueurs. Pour ce match de Ligue Europa, ce jeudi à 21h, Paulo Fonseca a retenu ses cadres disponibles, ainsi que plusieurs jeunes issus de l’académie.

Après s’être entraîné ce mercredi matin, Dominik Greif fera bien le déplacement au TSC Arena, accompagné de Rémy Descamps et Lassine Diarra au poste de gardien.

En défense, l’entraîneur a dû faire appel à Teo Barisic, en raison du forfait de Clinton Mata, sorti blessé dimanche face à Auxerre. Le jeune lyonnais complète un secteur où figurent également Nicolás Tagliafico, Vinicius Abner, Moussa Niakhaté et Ainsley Maitland-Niles.

Au milieu de terrain, Tanner Tessmann, Corentin Tolisso, Tyler Morton, Mathys De Carvalho, Kalis Merah et Tiago Gonçalves ont été convoqués.

Le secteur offensif, en difficulté ces dernières semaines, sera représenté par Adam Karabec, Pavel Sulc, Afonso Moreira, Martin Satriano, Enzo Molebe, Alejandro Gomes Rodriguez et Adil Hamdani.

Toujours absents, les blessés Malick Fofana, Ernest Nuamah, Rachid Ghezzal et Ruben Kluivert sont logiquement forfaits pour cette rencontre face au Maccabi Tel-Aviv.