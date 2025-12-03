L'actu de l'OL

La date du prochain passage de l'OL devant la DNCG enfin connue - Lyon Foot

La date du 1er décembre ayant été repoussée, tout le monde voulait savoir quand l'OL passerait à nouveau devant la DNCG.

Puisque le club se refusait à communiquer sur le sujet, c'est le quotidien L'Equipe qui sort l'information ce mercredi. Michele Kang et Michael Gerlinger sont attendus à la DNCG le jeudi 11 décembre.

Cette audition de mi-saison est très importante. L'an passé, elle avait placé la fameuse épée de Damoclès de la relégation en fin de saison au-dessus de la tête de John Textor.

Les efforts réalisés par les dirigeants lyonnais au mercato seront-ils salués par le gendarme financier du football français ? Compte-tenu de la situation financière encore alarmante du club, les sanctions d'encadrement des transferts devraient être prolongées.

Reste à savoir si la menace d'une relégation administrative sera à nouveau brandie contre l'OL.

