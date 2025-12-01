L’OL fête ses 75 ans : une soirée mémorable au Groupama Stadium

Depuis 1950, l’OL écrit son histoire. Victoires, défaites, légendes, polémiques, épopées européennes… Chaque club possède son récit, et celui de l’Olympique Lyonnais a soufflé ses 75 bougies cette année. Ce dimanche, lors de la rencontre face à Nantes (3-0) au Groupama Stadium, les festivités étaient plus que jamais au rendez-vous.

Plus tôt dans l’après-midi, les supporters ont pu assister à un match des OL Légendes face à Parme, remporté 4-2. L’occasion pour des figures emblématiques comme Maxime Gonalons, Sonny Anderson ou encore Cris de fouler à nouveau une pelouse.

Mais les festivités ne se sont pas arrêtées là. Devant près de 47 000 supporters, malgré un stade non rempli, l’émotion était présente, sous les yeux d’anciennes gloires venues célébrer le club : Fleury Di Nallo, Jean-Michel Aulas, Samuel Umtiti, Alexandre Lacazette et bien d’autres.

Entre les fumigènes ayant brièvement interrompu la rencontre, les feux d’artifice, l’hommage rendu à Bernard Lacombe ou encore les retrouvailles avec Anthony Lopes, la soirée avait tout d’un moment historique pour l’OL.

Les virages ont également contribué à l’ambiance avec des tifos soignés : Au virage Nord, une banderole proclamait : "Héritée d’hier, vécue aujourd’hui, transmise demain : la passion pour l’OL n’a pas de fin".

Au virage Sud, un message fort : "Une histoire, un blason. 75 ans à rugir pour Lyon !".

Une soirée mémorable, qui vient conclure une année de célébrations pour les 75 ans du club.