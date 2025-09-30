Cambriolage d’Alexandre Lacazette (ex-OL) : un suspect arrêté et incarcéré

Les faits s’étaient déroulés lors du dernier match d’Alexandre Lacazette en Rouge et Bleu le 17 mai dernier face à Angers, le tribunal correctionnel de Lyon a ordonné le placement en détention provisoire d’un Algérien, déjà connu de la justice à Marseille, ce lundi 29 septembre, a annoncé Press Pepper. Un homme résidant à Villeurbanne depuis trois ans a été présenté pour “vol aggravé”. Conformément aux réquisitions du parquet, il a été placé en détention provisoire. Le prévenu est également en situation irrégulière en France.

Mais comme la loi l’indique, la personne accusée a le droit de demander un “renvoi”, permettant notamment de préparer sa défense avec son avocat.

Évidemment pas présent lors des faits, c’est l'assistante maternelle d’Alexandre Lacazette qui est arrivée en première sur les lieux. De l’argent, des bijoux et des objets de luxe auraient été volés par trois malfaiteurs. Le cambriolage a été entièrement enregistré sur les caméras du domicile. L’avocate de la famille de l’ancien attaquant lyonnais a expliqué : "Les soirs de matchs, les enfants sont normalement présents au domicile avec l'assistante maternelle" et “cela aurait pu basculer dans un home-jacking", a rapporté Press Pepper.

L’affaire sera jugée au début du mois de décembre.