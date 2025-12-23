L'OL et Endrick, c'est fait : le Brésilien arrivera en prêt fin décembre

Ce lundi soir, L'Equipe annonce que l'Olympique Lyonnais et le Real Madrid se sont mis d'accord pour le prêt d'Endrick.

Comme annoncé depuis des semaines, le jeune attaquant brésilien de 19 ans va disputer les six prochains mois avec le maillot de l'OL, pour espérer se mettre en valeur et convaincre Carlo Ancelotti de le convoquer pour la Coupe du Monde.

Un prêt de six mois à compter de janvier, sans option d'achat, a été acté entre les deux clubs. Le quotidien sportif indique que l'OL devra débourser 1 million d'euros, ce qui permettra de couvrir la moitié du salaire d'Endrick sur cette période.

Endrick portera le numéro 9 et débutera l'entraînement à Décines dès le 29 décembre, lors de la reprise du groupe de Paulo Fonseca.

L'Equipe conclut en précisant que l'attaquant en mal de temps de jeu avec Xabi Alonso a peu de chances de pouvoir prendre part au premier déplacement de l'année à Monaco le 3 janvier, compte-tenu des délais pour l'enregistrer, rendus compliqués par le pont du 1er janvier dans les différentes administrations.