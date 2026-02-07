FC Nantes-OL : Lyon aura-t-il suffisamment de force pour dévorer les Canaris ?

Les Lyonnais se déplacent à Nantes ce samedi à 21h05 dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Fatigués physiquement, les hommes de Paulo Fonseca s’attendent à un match similaire à celui joué en milieu de semaine contre Laval : "C’est une équipe difficile à jouer, car elle défend bien et reste très compacte. Le principal sera de contrôler leurs contre-attaques. Nous devons faire mieux que contre Laval où nous avons souffert des contres et notre contre-pressing aurait pu être meilleur", a analysé l’entraineur lyonnais.

Selon le coach, la clé passera par un meilleur équilibre et une amélioration des transitions défensives.

Malgré la mauvaise passe que traverse le FC Nantes, Lyon se méfie d’une équipe qui a "des qualités et reste très dangereuses sur les contres". Et c’est précisément la solidité défensive qui fera la différence : "C’est principalement ce qui nous permet de réussir cette série. Nous avons réalisé 17 clean sheets cette année. Défensivement, l’équipe est solide, et tous les joueurs participent aux efforts défensifs", a noté le technicien portugais.

Les Lyonnais compteront une fois de plus sur leur force collective pour enchainer avec un douzième succès consécutif, comme l'a souligné Tanner Tessmann : "C’est l’esprit collectif qu’on a instauré depuis le début. On a vu au fil de la saison que certains commencent les matchs, d’autres ont été blessés, on n’a pas toujours joué avec les mêmes joueurs, mais cela montre l’esprit d’équipe : peu importe qui joue, le succès est celui de chacun, et c’est l’objectif de ce groupe".

Il faut dire que cette victoire pourrait être précieuse. Cela permettrait à l'OL de prendre provisoirement la troisième place du classement en attendant le résultat du choc entre Paris et Marseille ce dimanche soir.