L’OL dans le top 10 des maillots les plus vendus en France

Ce classement a été réalisé en fonction des ventes du deuxième semestre 2025. Le PSG se retrouve en tête des ventes de maillots, boosté par un titre en Ligue des Champions et le Ballon d’Or de Ousmane Dembélé.

L’Olympique de Marseille se classe deuxième.

On retrouve ensuite des clubs européens : le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester City, grâce à l’arrivée de l’ancien lyonnais, Rayan Cherki.

L’Olympique lyonnais arrive derrière ce trio européen et devient le 6e club à avoir vendu le plus de maillots selon Foot.fr. Des ventes boostées par le maillot collector des 75 ans du club. Lyon est donc le troisième club français à vendre le plus de maillots.

Lens se classe 9e et Liverpool ferme la marche de ce top 10.