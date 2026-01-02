"L’animation va être différente quand il sera sur le terrain" : Paulo Fonseca "satisfait" de l’arrivée d’Endrick à l’OL

Le coach portugais a reçu pour Noël le cadeau dont chaque technicien rêve : un attaquant prometteur.

"Endrick a commencé à faire les entraînements cette semaine, il s’adapte très bien. Tout le groupe l’a très bien accueilli, il est très heureux et nous sommes très satisfaits de l’avoir avec nous", a expliqué Paulo Fonseca ce vendredi, à la veille du déplacement de l’OL à Monaco.

L’entraineur lyonnais voit chez le Brésilien "un profil différent" : "Il est très fort techniquement, très rapide et il va apporter des initiatives individuelles. Il est prêt pour jouer des parties de match, il a fait de bons entrainements et il est très motivé. C’est un joueur d’espace, l’animation va être différente quand il sera sur le terrain", se réjouit Paulo Fonseca qui ne pourra pas compter sur son nouveau joueur ce samedi.

Endrick semble déjà bien intégré, comme l’a souligné Orel Mangala : "Il s’est très bien adapté à l'équipe. Il parle déjà anglais, ça facilite la communication. C’est un joueur encore jeune mais il est déjà très bon, il a de très bonnes qualités et il va nous aider à atteindre nos objectifs".