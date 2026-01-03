L’OL à Monaco pour bien commencer l’année

Les Lyonnais se déplacent à Monaco ce samedi à 17h pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Après quelques jours de repos et une petite semaine de reprise, les hommes de Paulo Fonseca vont se présenter sur le Rocher avec l’envie de faire un "bon résultat", comme l’a expliqué l’entraineur lyonnais.

Pour cela, une solution selon le technicien : "Il faudra être très fort défensivement". Et Paulo Fonseca de détailler : "Sur le plan offensif, Monaco est l’une des équipes les plus fortes du championnat. Ce sont les plus forts sur les transitions quand ils récupèrent le ballon, c’est l’équipe la plus verticale du championnat".

Pour cette rencontre, Paulo Fonseca ne pourra pas compter sur sa nouvelle recrue, Endrick, mais il enregistre un retour inattendu, celui de Clinton Mata, éliminé de la CAN avec l’Angola et disponible ce samedi. La charnière défensive ne devrait donc pas trop être bouleversée pour affronter "une équipe excellente".

Mais attention à la contre-performance. Sous les ordres de Paulo Fonseca, les Lyonnais n’ont jamais remporté un match en retour de trêve. Pire, le bilan fait état d’un match nul et de trois défaites. En ce début d’année 2026, Lyon va donc devoir déjouer les pronostics.