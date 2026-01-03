Dès le coup d’envoi, les Lyonnais affichent leurs intentions avec un pressing haut et une première incursion dans le camp monégasque. Monaco réagit rapidement et se montre dangereux par Golovin, dont la frappe cadrée est bien captée par Dominik Greif (5e).

Le début de match est aussi marqué par un coup dur pour l’ASM, contraint de remplacer son gardien dès la 10e minute. À peine entré, Köhn est sollicité sur coup franc lyonnais, sans conséquence. Progressivement, Monaco prend la possession et accentue la pression, notamment par Balogun, très remuant face à une défense lyonnaise parfois en difficulté.

Malmené physiquement, Clinton Mata, fraichement revenu de la CAN, souffre face aux appels de l’attaquant monégasque mais l’OL s’accroche.

Mieux, les Lyonnais ouvrent le score sur leur premier corner. Dévié au premier poteau, le ballon revient sur Pavel Sulc, parfaitement placé au second, qui pousse le cuir au fond des filets (38e). Le Tchèque inscrit là son septième but en championnat.

Monaco ne lâche rien et profite du temps additionnel pour revenir. Lancé en profondeur, Balogun bénéficie d’un avantage laissé par Jérôme Brisard après une intervention maladroite de Mata. Greif hésite à la sortie et Coulibaly en profite pour égaliser dans le but vide (45+5 ; 1-1). Les deux équipes rentrent aux vestiaires à égalité, dans un climat tendu jusque sur les bancs.

Au retour des vestiaires, le rythme reste élevé. Monaco pense même prendre l’avantage sur corner, mais le but est refusé pour une faute discutable sur Corentin Tolisso. Une décision qui provoque la colère du banc monégasque. L’OL ne se déconcentre pas et profite d’une mauvaise relance adverse pour repasser devant. À l’entrée de la surface, Pavel Sulc déclenche une frappe croisée imparable et signe un doublé (57e ; 1-2).

Le tournant du match intervient à la 70e minute. Coulibaly est expulsé pour un geste dangereux sur Tagliafico, laissant Monaco à dix. En supériorité numérique, Lyon gère mieux la fin de rencontre. Les Monégasques reculent et finissent par céder une troisième fois. Bien servi depuis le couloir gauche par Tagliafico, Abner Vinicius ajuste Köhn d’un tir du droit et scelle le succès lyonnais (79e ; 1-3).

Plus solides après la pause et efficaces dans les moments clés, les hommes de Paulo Fonseca s’imposent à Monaco au terme d’un match engagé, riche en faits de jeu, et réussissent leur reprise du championnat.