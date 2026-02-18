OL Lyonnes

OL Lyonnes s’offre un petit bain de foule avant d’affronter Marseille

OL Lyonnes s’offre un petit bain de foule avant d’affronter Marseille - DR

Les joueuses d’OL Lyonnes se sont entrainées devant leur public ce mercredi matin.

Pour cette session ouverte au public juste avant le déplacement à Marseille en championnat, les Lyonnaises ont d’abord effectué un entrainement sous les ordres de Jonatan Giraldez

Elles se sont ensuite offert un petit bain de foule, se prêtant au jeu des photos et des autographes. 

Alors que les vacances scolaires battent leur plein, près de 300 supporters, dont de nombreux enfants, étaient présents ce mercredi matin dans les tribunes du GOLTC. 

De quoi apporter un soutien sérieux aux Fenottes, qui enchaineront après la trêve internationale de grandes échéances, entre retour de la Ligue des Champions, quart de finale de la Coupe de France et finale de la Coupe LFFP.

