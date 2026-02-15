L'actu de l'OL

OL-Nice : le tube de l'hiver se poursuit pour les Lyonnais (2-0)

Après 12 victoires consécutives, l'Olympique lyonnais a poursuivi sur sa lancée ce dimanche 15 février face à l'OGC Nice. Son succès (2-0) permet de prendre 5 points d'avance sur l'OM.

Privé de nombreuses cartouches offensives, Paulo Fonseca devait innover. Le coach portugais proposait un 3-4-2-1 avec Corentin Tolisso et Noah Nartey chargés d'alimenter Pavel Sulc, seul en pointe.

Nice, malgré la sortie précoce d'Elye Wahi sur blessure, multipliait les occasions. Comme à la 22e minute avec Sofiane Diop lancé en profondeur mais qui butait sur un tacle impérial de Clinton Mata.

L'OL parvenait par moment à construire des offensives, mais le manque de présence dans la surface azuréenne se faisait ressentir.

La délivrance intervenait dans le temps additionnel de la première mi-temps avec l'ouverture du score de Corentin Tolisso. Une contre-attaque éclair, rondement menée, envoyait Abner Vinicius sur orbite. Le Brésilien centrait, Pavel Sulc détournait et le capitaine lyonnais n'avait plus qu'à reprendre de volée (1-0). Le 50e but avec l'OL pour Tolisso !

En seconde période, Lyon était serein, grâce notamment à son portier impeccable dans ses sorties et ses arrêts.

Noah Nartey, véritable révélation de l'hiver, faisait le break à la 64e minute. Pavel Sulc déboulait sur le côté droit avant de remettre en arrière au Suédois. Ce dernier se jouait de deux défenseurs avant de fusiller Maxime Dupé (2-0).

Cette victoire, la 13e consécutive, permet de prendre 5 points d'avance sur Marseille. Tandis que le Paris-Saint-Germain n'est plus qu'à six points !

Dimanche prochain, l'OL, solide 3e, se déplacera à Strasbourg, à nouveau en clôture de la 23e journée de Ligue 1.

Olympique Lyonnais-OGC Nice 2-0 (1-0)
Avertissements : Maitland-Niles (45'), Tessman (53') et Abner (87') pour Lyon
Buts : Tolisso (45+1') et Nartey (64') pour Lyon

J6 le 15/02/2026 à 14:48

J'espère qu'un hommage sera rendu à Quentin. Allez les gones

