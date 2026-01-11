Avec le championnat en pause le temps d’une semaine, la Coupe de France prend le relais pour divertir les supporters de football. Si la compétition est connue pour mêler professionnels et amateurs, l’affiche entre Lille et l’OL, en 16e de finale au stade Pierre-Mauroy, est digne d’une grande soirée de Ligue 1.

"Avec Lille, nous faisons partie des moins chanceux du tirage. Nous sommes l’une des seules équipes de Ligue 1 à affronter une autre équipe du championnat à ce stade. C’est une compétition que j’adore et nous voulons gagner ce match pour avoir la possibilité d’aller loin", a déclaré Paulo Fonseca en conférence d’avant-match.

"Il n’y a jamais de bon moment pour jouer contre Lille. Selon moi, c’est l’une des meilleures équipes du championnat. Je les connais très bien : ce sont des joueurs très forts techniquement, avec beaucoup de caractère, de courage et de mental. Je m’attends à un match très difficile. L’aspect mental sera primordial : pour gagner un match comme celui-ci, nous devons être équilibrés mentalement, peu importe les rebondissements", a poursuivi l’ancien entraîneur des Dogues.

En grande forme ces dernières semaines, Ruben Kluivert affiche lui aussi de l’ambition : "L’équipe se sent bien, nous nous entendons bien sur et en dehors du terrain. Pour nous, chaque match est important. On veut gagner tous les matchs et aller loin en Coupe de France. Nous n’abordons aucun match en nous disant que la défaite ou le nul est suffisant".

Un billet pour les 8e de finale de Coupe de France s’annonce difficile à décrocher, mais les hommes de Paulo Fonseca ne comptent pas faciliter la tâche des Lillois, notamment avec l’entrée en jeu d’Endrick, qui sera particulièrement scrutée.