Anciens de l'OL

Des anciens joueurs de l’OL suspendus pour des paris sportifs illicites

Des anciens joueurs de l’OL suspendus pour des paris sportifs illicites - DR

De nombreux joueurs et éducateurs ont été sanctionnés par la Commission de Discipline pour ne pas avoir respecté l’interdiction de paris sportifs.

Pour rappel, les joueurs de football professionnel ont interdiction générale de parier sur toutes les compétitions de football, qu’elles soient nationales ou étrangères.

De nombreuses sanctions ont donc été prononcées, et communiquées ce jeudi par la LFP. Parmi les joueurs sanctionnés, certains sont passés par l’OL. 

Amal Boura, passé par l’Academy avant de rejoindre Monaco, a écopé de quatre matchs de suspension. Même sanction pour le joueur du GOAL FC, Tiecoro Keita.

Désormais sans club après avoir évolué avec les U19 de l’OL, Nourdine El Azzouzi a écopé de trois matchs de suspension ferme. 

Parti il y a quelques semaines au RC Lens, Erawan Garnier est également sanctionné pour des paris sportifs illicites. Deux matchs de suspension ferme ont été prononcés à son encontre.

Tags :

paris sportifs illicites

ex-OL

sanctions

