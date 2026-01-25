A Metz, Endrick porte l'OL pour rester au contact du podium (2-5)

Au stade Saint-Symphorien ce dimanche après-midi, Paulo Fonseca innovait dans son système de jeu. S'il récupérait Corentin Tolisso, l'entraîneur lyonnais devait se passer de Pavel Sulc, Abner et Nicolas Tagliafico, blessés.

Une attaque Afonso Moreira-Endrick était donc alimentée par un milieu renforcé avec Tyler Morton, Tanner Tessmann, Khalis Merah et Corentin Tolisso.

La première occasion était signée Khalis Merah à la 10e minute, le jeune milieu perdait son face-à-face avec Jonathan Fischer.

Mais dans la foulée, à la 11e, Endrick marquait son premier but en Ligue 1 sur une offrande incroyable de Corentin Tolisso. Le Brésilien piquait au-dessus du portier danois (0-1).

Trop fort pour les Messins, les Lyonnais continuaient à pousser. Et à la 16e minute, Ruben Kluivert faisait le break. Sur un corner mal repoussé, Khalis Merah glissait au défenseur qui trompait à son tour Fischer (0-2).

Le spectacle se poursuivait avec le troisième but signé Tyler Morton à la 32e. Ainsley Maitland-Niles tricotait dans la surface et la défense parvenait à se dégager plein axe. Arrivé lancé, l'Anglais déclenchait une lourde frappe qui trouvait les filets (0-3).

Mais Lyon se découvrait bêtement. Et Metz en profitait. A la 34e, Koffi Kouao échappait aux défenseurs, se jouait de Clinton Mata et ajustait Dominik Greif (1-3).

"Bobby" magistral

Juste avant la mi-temps, Endrick douchait les quelques espoirs adverses. Parti dans le dos, le prodige prêté par le Real Madrid remontait toute la moitié de terrain avant de remporter un nouveau duel avec le gardien (1-4).

La seconde période était beaucoup moins rythmée. Et alors que l'OL gâchait quelques offensives, Metz réduisait à nouveau l'écart à la 64e. Sur un centre de Kouao, Habib Diallo reprenait victorieusement. Dominik Greif, pas à son avantage ce dimanche, ne pouvait bloquer le ballon (2-4).

Enfin, Endrick obtenait un penalty à la 85e minute, qu'il se chargeait de transformer pour inscrire le premier triplé de sa carrière (2-5) !

Avec cette victoire, Lyon ne lâche pas Marseille, toujours deux points devant, et distance Lille avant sa réception de Strasbourg en clôture de cette 19e journée.

L'OL retrouvera d'ailleurs le LOSC dimanche prochain à 15h au Groupama Stadium. Avant cela, il y aura la réception du PAOK pour la dernière rencontre de tour préliminaire de Ligue Europa.

FC Metz-Olympique Lyonnais 2-5 (1-4)

Avertissements :

Buts : Endrick (11', 45' et 87'), Kluivert (16'), Morton (32') pour Lyon. Kouao (34') et Diallo (64') pour Metz