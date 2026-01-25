Fort de son succès obtenu à Berne en Ligue Europa, l’OL enchaîne avec un déplacement au stade Saint-Symphorien pour la 19e journée de championnat. En confiance et sur une dynamique positive, les joueurs de Paulo Fonseca devront confirmer face à la lanterne rouge de Ligue 1. Un match piège, d’autant plus que le technicien portugais doit composer avec plusieurs absences importantes au sein de son effectif.

"Aujourd’hui, gagner un match de Ligue 1 est très difficile. Même le PSG, qui est la meilleure équipe du championnat, a du mal à gagner tous ses matchs. Il ne faut jamais sous-estimer les adversaires, même ceux mal classés, car leurs prestations sont souvent très bonnes", a d’abord indiqué Paulo Fonseca en conférence de presse.

Le coach lyonnais a également insisté sur le contexte particulier de cette rencontre : "Même quand on joue le dernier du championnat, nous devons rester vigilants. Metz a un nouvel entraîneur, nous ne savons pas encore quel système sera mis en place ni quels joueurs seront alignés, et nous n’avons qu’un seul jour pour préparer ce match".

Avec un temps de récupération limité après la Coupe d’Europe, l’OL devra faire preuve de sérieux et de maîtrise ce dimanche. En cas de victoire, les Lyonnais pourraient se rapprocher du haut du tableau et confirmer leur retour dans la course aux places européennes.