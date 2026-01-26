Un drame est survenu ce dimanche, en marge de la rencontre de Ligue 1 entre le FC Metz et l’Olympique lyonnais. DINO, un chien d’intervention appartenant à la brigade canine de la police, est décédé alors qu’il était en service. Une annonce faite par l’Alliance Police Nationale 57, qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux.

Dans les heures qui ont suivi, de nombreuses accusations ont circulé sur la toile, visant directement les supporters lyonnais, et plus particulièrement les Bad Gones. Certains internautes affirmaient que l’animal aurait été violemment agressé par des fans de l’OL. Des informations qui se sont rapidement propagées, alimentant la polémique.

Contacté ce lundi matin, le syndicat a formellement démenti ces rumeurs. Selon les éléments communiqués, le chien serait décédé des suites d’une crise cardiaque. Si le malheur est survenu alors que les forces de l’ordre assuraient une mission de maintien de l’ordre, ces derniers indiquent qu’aucune violence directe n’a été exercée à l’encontre du chien de la part des supporters.

Alliance Police Nationale 57 a tenu à rappeler la dimension humaine de ce drame, au-delà des polémiques : "Derrière chaque unité cynophile, il y a un binôme, un lien fort entre un agent et son partenaire. La perte d'un chien de service est une épreuve douloureuse pour toute une équipe".

Le syndicat a également exprimé son soutien à l’ensemble des policiers concernés : “Alliance PN 57 apporte son soutien et sa solidarité aux collègues de la brigade canine de Metz, ainsi qu'à son conducteur".