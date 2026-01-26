L'actu de l'OL

Chien policier décédé avant Metz-OL : les supporters lyonnais accusés, la police rétablit la vérité

DR : Alliance Police Nationale 57

En marge du match de Ligue 1 entre le FC Metz et l’Olympique Lyonnais, le décès d’un chien de la brigade canine a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

DMPP le 26/01/2026 à 10:59

Oui,tristesse absolue,ouf,pas d'actes violents contre l'animal de la part de supporters,l'éthique est sauve...mais combien d'animaux maltraités dans ce monde
si violent où pour l'argent tout est possible,n'est-il pas décidé au maroc pour la can,d'éliminer(sic) les chiens érrants,hein mr infantino et votre air si jovial avec oncle donald-picsou?,remarquez,picsou vous va comme un gant à éssuyer avec un linge de soie.....Pauvre de nous avec ces misérables-minables.

Lyon avec Zemmour vite le 26/01/2026 à 10:46

On en a marre de ces hooligans de malheur qui ne font que causer des dégâts! Fermez le stade définitivement au public qu'on se débarrasse pour de bon de cette racaille de hooligans

