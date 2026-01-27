Autour du club

OL-PAOK : en route pour Lyon, sept supporters grecs trouvent la mort dans un terrible accident

OL-PAOK : en route pour Lyon, sept supporters grecs trouvent la mort dans un terrible accident
OL-PAOK : en route pour Lyon, sept supporters grecs trouvent la mort dans un terrible accident - DR

C’est un terrible accident qui endeuille le match de Ligue Europa prévu ce jeudi entre l’OL et le PAOK Salonique. 

 Sept supporters grecs ont trouvé la mort ce mardi dans un accident de la route qui s’est produit en Roumanie. Selon Euronews, un minibus transportant dix supporters du PAOK est entré en collision avec un camion. Un premier bilan fait état de sept morts et trois blessés, dont deux dans un état critique. 

Dans un communiqué, l’OL a présenté ses sincères condoléances au PAOK. "Toutes les pensées vont également vers les blessés qui luttent actuellement", indique le club. 

Un hommage sera rendu avant le match opposant Lyon à Salonique ce jeudi à 21h au Groupama Stadium. 

Tags :

accident

PAOK Salonique

OL

Ligue Europa

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.