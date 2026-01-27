OL-PAOK : en route pour Lyon, sept supporters grecs trouvent la mort dans un terrible accident

Sept supporters grecs ont trouvé la mort ce mardi dans un accident de la route qui s’est produit en Roumanie. Selon Euronews, un minibus transportant dix supporters du PAOK est entré en collision avec un camion. Un premier bilan fait état de sept morts et trois blessés, dont deux dans un état critique.

Dans un communiqué, l’OL a présenté ses sincères condoléances au PAOK. "Toutes les pensées vont également vers les blessés qui luttent actuellement", indique le club.

Un hommage sera rendu avant le match opposant Lyon à Salonique ce jeudi à 21h au Groupama Stadium.