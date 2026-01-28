Tentative de coup de force à l’OL : John Textor recalé par Ares

Si vous pensiez que John Textor était définitivement sorti du paysage lyonnais, détrompez-vous. L’ancien président américain a tenté une ultime manœuvre pour reprendre la tête de l’Olympique Lyonnais.
Selon les informations de RMC Sport, John Textor a tenté une ultime manœuvre pour reprendre le contrôle de la gouvernance de l’Olympique Lyonnais, alors que sa position est de plus en plus fragilisée.
En coulisses, la gouvernance de l’Olympique Lyonnais a été le théâtre de très fortes tensions ces dernières 48 heures, John Textor tentant une ultime manœuvre pour reprendre le contrôle du club à l’occasion de l’assemblée générale prévue ce mercredi.
Tout démarre avec un vote réalisé en amont de l’assemblée par deux des trois administrateurs de BitCo, la structure détenant 87 % des droits de vote au sein d’Eagle Football Holding. Un vote défavorable à John Textor, qui déclenche une réaction “brutale” de sa part. Informé de la position des administrateurs indépendants, l’ancien dirigeant opérationnel de l’OL tente alors le tout pour le tout en annonçant leur révocation, estimant ainsi leurs votes non recevables. Son objectif ? Se rendre à Lyon pour écarter le board actuel, composé de Michèle Kang et Michael Gerlinger, et faire voter une motion lui permettant de reprendre la main.
Face à cette tentative qualifiée en interne de véritable "coup de force", la résistance s’organise rapidement. Soutenue par Ares, le principal créancier de John Textor, Michele Kang contre-attaque sur le terrain juridique. Avec ses avocats, elle démontre que la révocation des administrateurs est postérieure à leurs votes, rendant ceux-ci parfaitement valables.
Dans la nuit, Ares met définitivement fin à la tentative de “putsch” en adressant un courrier à l'homme d’affaires américain, affirmant que l’éviction des administrateurs n’est pas juridiquement valable et actant, dans le même temps, la révocation immédiate de John Textor de ses fonctions de dirigeant. Le prêteur rappelle ainsi son rôle central dans la gouvernance et ferme la porte à tout retour de l’Américain aux commandes de l’OL.
L’assemblée générale peut donc se tenir sans explosion juridique majeur, mais avec une conséquence lourde. John Textor est désormais définitivement écarté de tout pouvoir à l’Olympique Lyonnais. Enfin.
Cette tentative avortée pourrait bien marquer la fin de son aventure à Lyon, sauf rebondissement, alors que son avenir au sein des autres structures du groupe reste incertain.
Certes Textor n'a rien arrangé et sert de magnifique écran de fumée, mais au final celui qui a ruiné l'OL c'est bien Aulas avec 350 millions de dettes+ 150 millions de PGE avant la vente.Signaler Répondre
Aulas l a dit plusieurs fois ce n est pas a textor qu il voulait vendre mais au groupe Gillette, son conseil d administration n a pas suivi ils ont voté textorSignaler Répondre
Totale confiance en Michèle Kang et Michael Gerlinger, pour que l'OL construise un avenir meilleur. Leur gestion depuis six mois démontre clairement des compétences et états d'esprits qui vont bonifier le club dans le temps.Signaler Répondre
Merci à Ares d'avoir stoppé la nouvelle initiative de JT, qui allait foutre un bordel incroyable au moment où l'OL revient de loin (relégation L2, finances, trésorerie en labyrinthe entre clubs Eagle). Merci à Ares de faire confiance au binôme actuel qui fait vraiment du bon boulot.
Maintenant que Ares vient de retirer tout pouvoir opérationnel de JT à l'OL, l'affaire est définitivement classée. Vivement le prochain match, pour qu'on parle foot et espoir o/
Et merci à Aulas qui a vendu au premier mec croisé avece un chèque à la main....Signaler Répondre
Quel gachis...
Quelle truffe!Signaler Répondre
Se poser la question : Mais a qui profite le crime?Signaler Répondre
La réponse est : Aux avocats de Textor qui ont engagé cette procédure .
Et le Dindon , c est qui ? Ben c est Textor.