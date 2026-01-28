Tentative de coup de force à l’OL : John Textor recalé par Ares

Si vous pensiez que John Textor était définitivement sorti du paysage lyonnais, détrompez-vous. L’ancien président américain a tenté une ultime manœuvre pour reprendre la tête de l’Olympique Lyonnais.

Selon les informations de RMC Sport, John Textor a tenté une ultime manœuvre pour reprendre le contrôle de la gouvernance de l’Olympique Lyonnais, alors que sa position est de plus en plus fragilisée.

En coulisses, la gouvernance de l’Olympique Lyonnais a été le théâtre de très fortes tensions ces dernières 48 heures, John Textor tentant une ultime manœuvre pour reprendre le contrôle du club à l’occasion de l’assemblée générale prévue ce mercredi.

Tout démarre avec un vote réalisé en amont de l’assemblée par deux des trois administrateurs de BitCo, la structure détenant 87 % des droits de vote au sein d’Eagle Football Holding. Un vote défavorable à John Textor, qui déclenche une réaction “brutale” de sa part. Informé de la position des administrateurs indépendants, l’ancien dirigeant opérationnel de l’OL tente alors le tout pour le tout en annonçant leur révocation, estimant ainsi leurs votes non recevables. Son objectif ? Se rendre à Lyon pour écarter le board actuel, composé de Michèle Kang et Michael Gerlinger, et faire voter une motion lui permettant de reprendre la main.

Face à cette tentative qualifiée en interne de véritable "coup de force", la résistance s’organise rapidement. Soutenue par Ares, le principal créancier de John Textor, Michele Kang contre-attaque sur le terrain juridique. Avec ses avocats, elle démontre que la révocation des administrateurs est postérieure à leurs votes, rendant ceux-ci parfaitement valables.

Dans la nuit, Ares met définitivement fin à la tentative de “putsch” en adressant un courrier à l'homme d’affaires américain, affirmant que l’éviction des administrateurs n’est pas juridiquement valable et actant, dans le même temps, la révocation immédiate de John Textor de ses fonctions de dirigeant. Le prêteur rappelle ainsi son rôle central dans la gouvernance et ferme la porte à tout retour de l’Américain aux commandes de l’OL.

L’assemblée générale peut donc se tenir sans explosion juridique majeur, mais avec une conséquence lourde. John Textor est désormais définitivement écarté de tout pouvoir à l’Olympique Lyonnais. Enfin.

Cette tentative avortée pourrait bien marquer la fin de son aventure à Lyon, sauf rebondissement, alors que son avenir au sein des autres structures du groupe reste incertain.