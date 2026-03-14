Finale de la Coupe LFFP : à Abidjan, OL Lyonnes vise un premier trophée face au PSG

L’OL Lyonnes s’apprête à disputer une finale particulière. Ce samedi à 18h30, les Lyonnaises affrontent le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe LFFP, une nouvelle compétition du football féminin. La rencontre se disputera loin de la France, au Stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, dans une ambiance qui s’annonce particulière.

Habituées aux grandes affiches, les Lyonnaises abordent cette finale avec le statut de favorites. Mais pour la capitaine Wendie Renard, ce statut ne garantit rien dans un match aussi particulier.

"C’est une équipe que l’on a l’habitude de jouer, mais la différence, c’est que c’est une finale. Pour cela, on a encore quelques réglages à faire. Il va falloir y mettre du cœur, de la passion et promouvoir notre beau football. Nous voulons aussi donner une belle image de notre sport. Sur le papier, on peut être favorites, mais sur un terrain neutre il n’y a pas de favori. Les conditions sont les mêmes pour les deux équipes. Nous avons repris de la confiance collectivement et nous savons à quoi nous attendre. C’est la première édition de cette coupe et nous voulons inscrire le nom du club au palmarès", a déclaré la défenseure en conférence d’avant-match.

La joueuse a également souligné l’importance de jouer cette finale en Afrique, un continent où le football féminin continue de se développer. "Dans notre effectif, il y a plusieurs joueuses originaires d’Afrique. Le football est très important en Côte d’Ivoire et pouvoir jouer une finale ici est une belle chose pour promouvoir notre sport. Cela peut aussi ouvrir la porte à d’autres pays pour accueillir ce type de finales".

Cette finale aura également une saveur particulière pour Kadidiatou Diani, qui retrouve son ancien club parisien dans ce match pour le titre. "Je retrouve mon ancienne équipe en finale, mais cela fait deux ans que j’ai quitté le club donc pour moi cela ne change plus grand-chose. Le PSG fait partie du passé. Quand je rentre sur le terrain, je suis concentrée sur le match. Ce n’est plus un sujet pour moi".

Du côté du staff lyonnais, l’objectif est clair, remporter la première édition de la compétition. Jonatan Giraldez a insisté toutefois sur l’importance de garder l’équilibre mental avant ce rendez-vous. "Nous avons trouvé un bon équilibre mental dans le groupe. Dans ce type de rencontre, il y a beaucoup d’émotions parce que cela peut être le premier titre de la saison. Mais je veux que l’équipe reste concentrée. Pour préparer un match important, il existe différents profils de joueuses et il faut trouver le bon équilibre pour bien jouer ensemble. Ce serait une récompense pour l’équipe et pour le staff. Nous voulons partager cette émotion avec nos supporters et leur offrir un beau spectacle".

Face à un PSG toujours dangereux dans les grandes occasions, l’OL Lyonnes devra confirmer son statut sur la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny. Dans une enceinte annoncée pleine, les Lyonnaises auront l’occasion d’inscrire leur nom au palmarès de cette nouvelle compétition.